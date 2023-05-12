Матч «Ювентуса» и «Севильи» в полуфинале Лиги Европы закончился вничью со счетом 1:1

До этого футбольные команды в еврокубках встречались два раза — у «Ювентуса» два выигрыша, у «Севильи» одна победа и ничья. Отметим, что испанский ФК на стадии полуфинала из турнира никогда не выбывал.Ответный матч двух команд пройдет в Италии 18 мая.