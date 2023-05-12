Матч «Ювентуса» и «Севильи» в полуфинале Лиги Европы закончился вничью со счетом 1:1

ФК «Севилья» не удержала победу над «Ювентусом» в матче полуфинала Лиги Европы УЕФА. Игра команд завершилась со счетом 1:1. Игра прошла в городе Турин в Италии.
В матче отличился марокканский футболист Юссеф Эн-Несири из «Севильи», забивший гол на 26-я минуте игры. Из команды противников на 97-й минуте забил мяч Федерико Гатти.
До этого футбольные команды в еврокубках встречались два раза — у «Ювентуса» два выигрыша, у «Севильи» одна победа и ничья. Отметим, что испанский ФК на стадии полуфинала из турнира никогда не выбывал.Ответный матч двух команд пройдет в Италии 18 мая.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Ювентус» с минимальным счетом 1:0.