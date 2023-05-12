Футболист Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в Россию для борьбы с коррупцией

По словам Соломатина, смертная казнь в России изменила бы жизнь в стране к лучшему. Это аргументируется тем, что благодаря ей можно было бы победить коррупцию и преступность. Футболист также отметил, что на данный момент в США до сих пор нет моратория на смертную казнь, информирует «Матч ТВ».