Футболист Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в Россию для борьбы с коррупцией

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал мораторий на смертную казнь в России. Последний был введен в апреле 1997 года.
По словам Соломатина, смертная казнь в России изменила бы жизнь в стране к лучшему. Это аргументируется тем, что благодаря ей можно было бы победить коррупцию и преступность. Футболист также отметил, что на данный момент в США до сих пор нет моратория на смертную казнь, информирует «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил социальные опросы, согласно которым многие граждане России выступили «за» возвращение смертной казни. По словам Онищенко, мораторий в РФ был веден совершенно безосновательно, несмотря на то, что во многих цивилизованных странах смертная казнь до сих пор применяется. Он также отметил, что цена человеческой жизни не так высока, как многие думают.