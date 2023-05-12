Myśl Polska: Польша станет врагом России после начала войны США и Китая

Таким образом Варшава останется один на один с Москвой и будет вынуждена в одиночестве исправлять ситуацию. Вашингтон не сможет ей помочь, так как США будут заняты военным конфликтом с Китаем, который спровоцируют непрекращающиеся попытки Белого дома ослабить Россию, заявили авторы Myśl Polska.