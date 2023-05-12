Ушел из жизни советский актер из «12 стульев» Олег Севастьянов

Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни. Соответствующее сообщение написали близкие на его странице в социальных сетях.
«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — сказано в сообщении.
Олег Севастьянов был широко известен в СССР. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Получил известность благодаря таким картинам, как «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев».
В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в Америке. Служил в лютеранских приходах в Эстонии и в Москве. С 2012 года актер издал несколько книг духовной прозы и поэзии.
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