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Белый дом назвал поставку дальнобойных ракет Украине необходимостью в соответствии с потребностями

Армия
Белый дом назвал поставку дальнобойных ракет Украине необходимостью в соответствии с потребностями

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Великобритании о поставках на Украину ракет большой дальности.

По словам Блинкена, США не станут препятствовать решению Лондона о поставках Киеву ракет дальностью полета до 300 километров, так как Вашингтон уверен, что это соответствует потребностям Украины. Также он отметил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать киевский режим необходимым вооружением и постараются восполнить его дефицит определенными типами техники, если страна потребует этого.

Ранее сообщалось, что Белый дом заявил о своем категорическом отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты. По заявлениям представителей администрации, Вашингтон не станет следовать примеру Лондона и не собирается обсуждать поставку ракет большой дальности. Это решение является твердым и неизменным, несмотря на многочисленные просьбы Киева.
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