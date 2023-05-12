Белый дом назвал поставку дальнобойных ракет Украине необходимостью в соответствии с потребностями

По словам Блинкена, США не станут препятствовать решению Лондона о поставках Киеву ракет дальностью полета до 300 километров, так как Вашингтон уверен, что это соответствует потребностям Украины. Также он отметил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать киевский режим необходимым вооружением и постараются восполнить его дефицит определенными типами техники, если страна потребует этого.