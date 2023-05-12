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Пластический хирург Любченко сообщила о возможных операциях на лице Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес
Пластический хирург Любченко сообщила о возможных операциях на лице Филиппа Киркорова

Пластический хирург Анастасия Любченко рассказала, какие операции по изменению внешности перенес певец Филипп Киркоров.

Певец резко преобразился, стал стройным и подтянутым, избавился от морщин, осветлил волосы и носит голубые линзы. Артист признался, что преобразился ради новой возлюбленной.

В первую очередь бросаются в глаза взлетевшие вверх брови артиста. Любченко говорит, что, возможно, певцу провели эндоскопический лобно-височный лифтинг. Попросту говоря, потуже натянули кожу, сделав разрезы вдоль линии роста волос. Такая операция позволяет «открыть» глаза, избавляет от морщин на лбу и переносице, но приводит к смещению бровей.

По словам врача, чтобы поддерживать результат, необходимо дважды в год проходить курс ботулинотерапии — уколов ботокса.

Помимо лифтинга, считает хирург, поп-исполнителю убрали мешки под глазами и сделали блефаропластику. Также, возможно, была проведена операция по подтяжке средней зоны лица и круговое подтягивание лица и шеи, так как овал стал четче.

Ранее сообщалось, что 22-летний канадский актер Колуччи умер после двенадцати пластических операций.
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