Пластический хирург Любченко сообщила о возможных операциях на лице Филиппа Киркорова

В первую очередь бросаются в глаза взлетевшие вверх брови артиста. Любченко говорит, что, возможно, певцу провели эндоскопический лобно-височный лифтинг. Попросту говоря, потуже натянули кожу, сделав разрезы вдоль линии роста волос. Такая операция позволяет «открыть» глаза, избавляет от морщин на лбу и переносице, но приводит к смещению бровей.