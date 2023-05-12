30 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме под Дюссельдорфом

Взрыв произошел в одной из квартир на 11 этаже в доме под Дюссельдорфом. Пострадало более 30 человек, сообщили в полиции Меттмана. Инцидент произошел в то время, когда правоохранители пытались проникнуть в квартиру, где мог находиться беспомощный человек.
«Пока пожарная бригада открывала дверь, мужчина неожиданно открыл дверь изнутри. Сразу же после этого (по невыясненным пока причинам) произошел взрыв», — приводится в сообщении стражей порядка.
Полиция задержала 57-летнего владельца квартиры, который устроил пожар, чтобы помешать стражам порядка проникнуть в помещение. Внутри квартиры был обнаружен труп женщины. Ее личность и причины гибели устанавливаются.
Пострадали двое полицейских и семеро пожарных, 22 человека получили незначительные ранения. Трое спасателей получили ранения опасные для жизни.
Ранее жертвой пожара в многоэтажном доме на Наличной улице в Санкт-Петербургге стала женщина.