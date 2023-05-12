30 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме под Дюссельдорфом

Взрыв произошел в одной из квартир на 11 этаже в доме под Дюссельдорфом. Пострадало более 30 человек, сообщили в полиции Меттмана. Инцидент произошел в то время, когда правоохранители пытались проникнуть в квартиру, где мог находиться беспомощный человек.