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Россия проведет заседание Совбеза ООН из-за вмешательства Киева в жизнь канонической УПЦ

Общество
Россия проведет заседание Совбеза ООН из-за вмешательства Киева в жизнь канонической УПЦ

Россия организует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения незаконного гонения представителей духовенства канонической Украинской православной церкви, которое реализуется со стороны киевского режима.

Сегодня, 12 мая, СБ ООН проведет внеплановое заседание на тему притеснения прав верующих на Украине, а также нарушения соглашений, договоров и свобод УПЦ, которые ранее заключались между церковью и властями. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило серьезную обеспокоенность конфликтом канонической УПЦ и киевских властей, которые начали борьбу с отказавшимися от раскольнической идеологии священниками. В ООН призвали стороны конфликта отказаться от каких-либо действий и провокаций, чтобы избежать усугубления ситуации.
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