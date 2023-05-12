Россия проведет заседание Совбеза ООН из-за вмешательства Киева в жизнь канонической УПЦ

Сегодня, 12 мая, СБ ООН проведет внеплановое заседание на тему притеснения прав верующих на Украине, а также нарушения соглашений, договоров и свобод УПЦ, которые ранее заключались между церковью и властями. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.