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В Барнауле горит складское помещение на площади в 200 «квадратов»

Происшествия
В Барнауле горит складское помещение на площади в 200 «квадратов»

В Барнауле на улице Трактовой произошло возгорание на складе площадью в 200 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сейчас на месте работает пять звеньев газодымозащитной службы, десять пожарных автоцистерн и более 50 человек личного состава.

Пожар удалось локализовать, распространение огня прекратилось. Однако пока полностью ликвидировать возгорание не удалось, огнеборцы продолжают работу.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что склады с порохом горят в поселке Первомайский Свердловской области.
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