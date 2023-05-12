В Барнауле горит складское помещение на площади в 200 «квадратов»

В Барнауле на улице Трактовой произошло возгорание на складе площадью в 200 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сейчас на месте работает пять звеньев газодымозащитной службы, десять пожарных автоцистерн и более 50 человек личного состава.
Пожар удалось локализовать, распространение огня прекратилось. Однако пока полностью ликвидировать возгорание не удалось, огнеборцы продолжают работу.
Уточняется, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что склады с порохом горят в поселке Первомайский Свердловской области.