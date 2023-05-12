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В турецком Измире во время перестрелки в кафе погибли пять человек

Происшествия
В турецком Измире во время перестрелки в кафе погибли пять человек

Во время перестрелки в кафе в турецком городе Измир два человека пострадали, пять погибли. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Предварительно известно, что противостоящие группировки встретились в кафе для урегулирования разногласий по поводу долгов. Позже общение перешло в смертельный конфликт — пулевые ранения получили семь человек, пять человек погибли, не дождавшись скорой помощи.

Раненые направлены в местную больницу. На месте инцидента работают правоохранительные органы, также выясняются обстоятельства и детали произошедшего конфликта.

Ранее сообщалось, что в Турции начались слушания по делу о теракте на туристической улице Истикляль в Стамбуле.
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