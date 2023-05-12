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Журналиста Виктора Шендеровича* облили кетчупом украинские активисты в Вильнюсе

Происшествия
Журналиста Виктора Шендеровича* облили кетчупом украинские активисты в Вильнюсе

Бежавший из России писатель и журналист Виктор Шендерович✱ (признан в РФ иноагентом) столкнулся с атакой со стороны украинских активистов в Вильнюсе. Драматурга облили кетчупом демонстранты с флагом Украины.

Видео и инцидентом опубликовал журналист Дмитрий Еловский в личном Telegram-канале. Причиной для акта гнева украинцев стало интервью писателя, где он якобы говорил о «всплесках нацизма» на Украине и любви к России. Шендеровича первого мая добавили в списки «Миротворец».

«Спасибо вам большое за содержательный диалог. Молодцы! Спасибо», — ответил журналист.

Разговаривая со своими обидчиками, Шендерович назвал их «ограниченными людьми» и заявил, что они «ничего не поняли».

Ранее сообщалось, что фильм с призывами к «внесудебному наказанию» для российских военных, властей и журналистов был запущен в эфире украинского телевидения.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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