Журналиста Виктора Шендеровича* облили кетчупом украинские активисты в Вильнюсе

Видео и инцидентом опубликовал журналист Дмитрий Еловский в личном Telegram-канале. Причиной для акта гнева украинцев стало интервью писателя, где он якобы говорил о «всплесках нацизма» на Украине и любви к России. Шендеровича первого мая добавили в списки «Миротворец».