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Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала напрасным недопуск Зеленского до выступления на «Евровидение»

Общество
Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала напрасным недопуск Зеленского до выступления на «Евровидение»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ руководства международного конкурса «Евровидение» в выступлении президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова заявила, что организаторы «Евровидения» напрасно приняли решение о недопустимости выступления Зеленского в финале конкурса. Она аргументировала это тем, что в текущем году президент Украины мог бы составить участникам конкурса «достойную конкуренцию», написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что руководство «Евровидения» приняло решение об отказе Зеленскому в онлайн-выступлении на финале конкурса. Они обосновали это аполитичностью мероприятия, которая является одним из главных приоритетов организаторов. Также было отмечено, что, несмотря на «похвальные намерения» Зеленского, отказ остается утвердительным.
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