Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала напрасным недопуск Зеленского до выступления на «Евровидение»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ руководства международного конкурса «Евровидение» в выступлении президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова заявила, что организаторы «Евровидения» напрасно приняли решение о недопустимости выступления Зеленского в финале конкурса. Она аргументировала это тем, что в текущем году президент Украины мог бы составить участникам конкурса «достойную конкуренцию», написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что руководство «Евровидения» приняло решение об отказе Зеленскому в онлайн-выступлении на финале конкурса. Они обосновали это аполитичностью мероприятия, которая является одним из главных приоритетов организаторов. Также было отмечено, что, несмотря на «похвальные намерения» Зеленского, отказ остается утвердительным.