Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала напрасным недопуск Зеленского до выступления на «Евровидение»

Захарова заявила, что организаторы «Евровидения» напрасно приняли решение о недопустимости выступления Зеленского в финале конкурса. Она аргументировала это тем, что в текущем году президент Украины мог бы составить участникам конкурса «достойную конкуренцию», написала Захарова в своем Telegram-канале.