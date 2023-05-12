«Я не вернусь в Россию»: Солист рок-группы «Би-2» Лева оскорбил поздравивших его с Днем Победы фанатов

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник) заявил, что не вернется в Россию. О своем решении расстаться с Москвой, он сообщил в комментариях, ответив фанату на вопрос о концертах в РФ. Также он оскорбил поклонников, которые поздравили его с Днем Победы.
«Я не вернусь в Россию», — написал Бортник.
При этом певец отказался называть войну Великой Отечественной и сделал акцент на отрицании заслуг СССР. Вместо поздравлений соотечественников с Победой он поздравил подписчиков с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне».
Позиция Левы позволяет отрицать исторические факты. К примеру, то, кто наносил гитлеровцам решающие удары, и почему второй фронт «союзники» открыли только в 1944 году.
Закрывает глаза певец и на зверства националистов в Донбассе. Россия вызывает, по его словам, «омерзение и брезгливость», а восьмилетняя травля жителей данного региона — нет.
В одном из своих сообщений солист писал, что Россия «перечеркнула все свои достижения». Россиян называл убийцами, которые «превратились в животных». Ошарашенные поклонники спорили с ним и сообщали, что отписываются от агрессивного рок-исполнителя. Стоит отметить, что, несмотря на оскорбления в сторону РФ и ее граждан, артист сейчас находится в Израиле.
Ранее депутат ГД Виталий Милонов сказал, что сбежавшие в начале СВО артисты возвращаются потому, что «хотят жрать».