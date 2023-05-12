«Я не вернусь в Россию»: Солист рок-группы «Би-2» Лева оскорбил поздравивших его с Днем Победы фанатов

В одном из своих сообщений солист писал, что Россия «перечеркнула все свои достижения». Россиян называл убийцами, которые «превратились в животных». Ошарашенные поклонники спорили с ним и сообщали, что отписываются от агрессивного рок-исполнителя. Стоит отметить, что, несмотря на оскорбления в сторону РФ и ее граждан, артист сейчас находится в Израиле.