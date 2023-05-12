«Евровидение» отказало президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на конкурсе

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить с обращением на международном конкурсе «Евровидение». Руководство конкурса отказало в просьбе украинского лидера выступить с видеообращением, так как это противоречит правилам.
«Евровидение» имеет перед собой четкую цель быть аполитичным и не задействованным ни под чьим влиянием конкурсом. В связи с этим руководство оставляет за собой право отказать Зеленскому в его просьбе выступить в финале конкурса с видеообращением, так как это противоречит правилам. Это решение принято, несмотря на все «похвальные намерения» президента обратиться к участникам конкурса, информирует The Times.
Ранее сообщалось, что организаторы кинонаграды «Оскар» запретили Зеленскому выступать на церемонии в связи с тем, что они не захотели давать президенту площадку для призывов вооружать и спонсировать Украину. Этот отказ стал для украинского лидера вторым на «Оскар», так как в 2021 году ему уже отказали в подобной просьбе.