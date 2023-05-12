«Евровидение» отказало президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на конкурсе

«Евровидение» имеет перед собой четкую цель быть аполитичным и не задействованным ни под чьим влиянием конкурсом. В связи с этим руководство оставляет за собой право отказать Зеленскому в его просьбе выступить в финале конкурса с видеообращением, так как это противоречит правилам. Это решение принято, несмотря на все «похвальные намерения» президента обратиться к участникам конкурса, информирует The Times.