Центробанк: экономика России во втором квартале 2023 года возрастет на 4,2%

В первом квартале 2023 года ВВП России снизился до 2,3%. ЦБ России ожидает увеличение российской экономики на 4,2%. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка.
Низкий уровень безработицы и высокая инвестиционная и потребительская активность с января по март 2023 года способствуют улучшению прогноза прироста ВВП до 0,5-2,0%. При этом главной причиной роста российской экономики станет внутренний спрос, отмечают в регуляторе.
В российском банке предполагают, что экономика России продолжит восстановление и в конце 2024 года обратно вернется к показателю четвертого квартала 2021 года. В 2025 году динамика роста ВВП в России составит 1,5-2,5%.
Ранее Центробанк сообщил, что объем наличности в обращении на территории РФ впервые превысил 17 триллионов рублей.