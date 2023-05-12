CNN: Вашингтон допускает ослабление антироссийских санкций в обмен на освобождение Гершковича и Уилана

В США ищут способы побудить Россию освободить задержанных по обвинению в шпионаже американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Кроме возможного обмена заключенными, Вашингтон допускает смягчение антироссийских санкций, сообщает CNN.
Власти США хотят совершить обмен заключенными — после чего, по их словам, они могут ослабить вводимые против России ограничения. Для этого администрация президента Джо Байдена «рыщет по всему миру в поисках предложений», которые могли бы заинтересовать Москву. В частности, Белый дом рассматривает для обмена задержанного в Германии россиянина Вадима Красикова.
«Еще одним инструментом, которым располагают США, является ослабление санкций для российских групп, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники», — пишет CNN.
При вводе этих санкций администрация президента США заявляла, что они могут быть отменены в случае освобождения задержанных американских граждан. При этом некоторые экс-чиновники Соединенных Штатов, имена которых издание не называет, заявляют, что отмены или ослабления санкций будет недостаточно для того, чтобы повлиять на Россию.
«Русские и так уже находятся под широкими санкциями, поэтому ослабление санкций вряд ли повлияет на россиян», — сказал второй бывший чиновник США.
Ранее резолюция с требованием немедленно освободить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан в марте по подозрению в шпионаже, была внесена в палату представителей США.