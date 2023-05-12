CNN: Вашингтон допускает ослабление антироссийских санкций в обмен на освобождение Гершковича и Уилана

При вводе этих санкций администрация президента США заявляла, что они могут быть отменены в случае освобождения задержанных американских граждан. При этом некоторые экс-чиновники Соединенных Штатов, имена которых издание не называет, заявляют, что отмены или ослабления санкций будет недостаточно для того, чтобы повлиять на Россию.