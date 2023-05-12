«Росконгресс» рассказал о влиянии итогов выборов президента Турции на экономику страны

В докладе «Росконгресса» сказано, что победа на выборах в Турции действующего президента Реджепа Тайпа Эрдогана будет означать продолжение текущей политики.
Если же большинство голосов окажется у Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, то Турцию могут ожидать перемены в виде повышения ставок и падения кредитования. Все это в итоге может привести к рецессии в экономике.
В случае победы Эрдогана, прогнозируют авторы доклада, действующий курс будет продолжен. Это будет означать дальнейшее смягчение ставок, несмотря на высокий уровень инфляции, который в дальнейшем ослабит лиру.
При любом исходе выборов властям придется решать ряд экономических проблем. Таких как высокая инфляция, слабый курс лиры и дисбаланс внешней торговли.
«От результатов выборов также зависят перспективы проектов газового хаба и новых блоков АЭС "Аккую"», — говорят эксперты.
Ранее сообщалось, что Турция отказала в аккредитации на выборы наблюдателям ОБСЕ из Дании и Швеции.