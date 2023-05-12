СК завел уголовное дело на женщину, которая убила новорожденного на Рублевке

Стоит отметить, что об инциденте сообщили соседи того самого многоквартирника, в котором было совершено жестокое убийство в отношении ребенка. Они решили вызвать полицию, так как слышали крики ребенка. Полиции пришлось взламывать дверь, чтобы проникнуть в квартиру, в которой было найдено тело малыша, рядом с которым находилась мать.