СК завел уголовное дело на женщину, которая убила новорожденного на Рублевке

Кунцевским следственным отделом СК возбуждено уголовное в отношении убившей младенца на Рублевке 41-летней жительницы. Вера С. — мать ребенка — нанесла ему пять ножевых ранений, сообщил источник ФАН.
Стоит отметить, что об инциденте сообщили соседи того самого многоквартирника, в котором было совершено жестокое убийство в отношении ребенка. Они решили вызвать полицию, так как слышали крики ребенка. Полиции пришлось взламывать дверь, чтобы проникнуть в квартиру, в которой было найдено тело малыша, рядом с которым находилась мать.
Правоохранитель задержали женщину. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее источник ФАН сообщил, что мать новорожденного находилась в неадекватном состоянии.