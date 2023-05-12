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СК завел уголовное дело на женщину, которая убила новорожденного на Рублевке

Происшествия
СК завел уголовное дело на женщину, которая убила новорожденного на Рублевке

Кунцевским следственным отделом СК возбуждено уголовное в отношении убившей младенца на Рублевке 41-летней жительницы. Вера С. — мать ребенка — нанесла ему пять ножевых ранений, сообщил источник ФАН.

Стоит отметить, что об инциденте сообщили соседи того самого многоквартирника, в котором было совершено жестокое убийство в отношении ребенка. Они решили вызвать полицию, так как слышали крики ребенка. Полиции пришлось взламывать дверь, чтобы проникнуть в квартиру, в которой было найдено тело малыша, рядом с которым находилась мать.

Правоохранитель задержали женщину. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее источник ФАН сообщил, что мать новорожденного находилась в неадекватном состоянии.
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