Актер Роберт Де Ниро показал новорожденную дочь и назвал ее имя

Американский актер Роберт Де Ниро, известный по роли в фильмах «Крестный отец» и «Стажер», впервые показал свою новорожденную дочь и назвал ее имя. Радостью отцовства 79-летняя голливудская звезда поделилась на утреннем американском шоу CBS Mornings.
«Она родилась с весом 8 фунтов 6 унций (примерно 2,7 кг — Прим. ФАН)», — рассказал актер.
Актер стал отцом в седьмой раз. Возлюбленная актера Тиффани Чен родила девочку 6 апреля. Недавно наследнице Де Ниро исполнился первый месяц. Пара решила назвать свою дочь Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро. Ведущий шоу Гейл Кинг отметил, что молодые родители «на седьмом небе от счастья».
Ранее солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова назвала имя своего первенца.