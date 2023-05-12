Актер Роберт Де Ниро показал новорожденную дочь и назвал ее имя

Актер стал отцом в седьмой раз. Возлюбленная актера Тиффани Чен родила девочку 6 апреля. Недавно наследнице Де Ниро исполнился первый месяц. Пара решила назвать свою дочь Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро. Ведущий шоу Гейл Кинг отметил, что молодые родители «на седьмом небе от счастья».