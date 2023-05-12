В Ливерпуле объявили страны-участницы, которые выступят на Евровидении-2023

В Ливерпуле состоялся второй полуфинал Евровидения-2023, на котором объявили 26 стран-участниц финала конкурса.
В финал вышли — Кипр, Албания, Бельгия, Эстония, Литва, Армения, Словения, Литва и Польша.
Им составят компанию Италия, Испания, Великобритания, Норвегия, Хорватия, Португалия, Молдавия, Сербия, Швеция, Швейцария, Чехия, Франция, Израиль, Финляндия, Германия и Украина.
Представители этих стран выступят 13 мая, чтобы побороться за первое место и хрустальный микрофон.
Россия в конкурсе Евровидения-2023 участвовать не будет.
Ранее сообщалось, что первый полуфинал «Евровидения» состоялся в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле.