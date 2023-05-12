Зерновую сделку могут продлить еще на 60 дней

После телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным, турецкий лидер может объявить о продлении сделки. Источник добавил, что решение о пролонгации со стороны России принимается с надеждой, что требования Москвы, закрепленные в стамбульском меморандуме в прошлом году, будут учтены.