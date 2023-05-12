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Зерновую сделку могут продлить еще на 60 дней

Экономика
Зерновую сделку могут продлить еще на 60 дней

Зерновую сделку, срок действия которой должен был истечь 18 мая, продлят еще на 60 дней. Первым это решение может огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

«Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз», — приводятся слова источника, близкого к переговорам.

После телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным, турецкий лидер может объявить о продлении сделки. Источник добавил, что решение о пролонгации со стороны России принимается с надеждой, что требования Москвы, закрепленные в стамбульском меморандуме в прошлом году, будут учтены.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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