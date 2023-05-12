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Предприниматель Илон Маск заявил, что теперь у Twitter появится новый гендиректор

Общество
Предприниматель Илон Маск заявил, что теперь у Twitter появится новый гендиректор

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что новый генеральный директор Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории РФ) начнет работать через шесть недель. Об этом он написал в своей социальной сети.

«Рад сообщить, что я нашел нового генерального директора для X/Twitter», — написал американский миллиардер, также добавив, что она начнет работу приблизительно через шесть недель.

Владелец Twitter Илон Маск не сообщил имени нового директора. Он отметил, что его должностные полномочия теперь будет выполнять некий исполнительный председатель и технический директор.

«Моя роль перейдет к исполнительному председателю и техническому директору, надзору за продуктом, программным обеспечением и сисопами», — упомянул Маск.

Стоит отметить, что ранее предприниматель Илон Маск призвал замедлить развитие искусственного интеллекта, но его просьбы сочли уловкой.
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