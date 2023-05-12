В Белом доме сообщили о намерении проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпинем. На данный момент Вашингтон не готов озвучить дату этого разговора.
Байден уже продолжительное время изъявляет желание провести телефонные переговоры с Си Цзиньпинем, так как обе стороны понимают и признают необходимость поддерживания контакта на фоне текущей политической ситуации на мировой арене, заявила представитель Белого дома во время брифинга с журналистами. Она отметила, что на данный момент дата предстоящих переговоров неизвестна.
Ранее сообщалось, что Байден заявил о желании провести с Си Цзиньпином онлайн-встречу или телефонные переговоры. Однако их дата все еще остается крайне неясной. Президент США обсуждал возможность переговоров еще в начале марта, но конкретики в предстоящем диалоге это не прибавило. Это решение было озвучено во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.