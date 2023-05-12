В Белом доме сообщили о намерении проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином

Ранее сообщалось, что Байден заявил о желании провести с Си Цзиньпином онлайн-встречу или телефонные переговоры. Однако их дата все еще остается крайне неясной. Президент США обсуждал возможность переговоров еще в начале марта, но конкретики в предстоящем диалоге это не прибавило. Это решение было озвучено во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.