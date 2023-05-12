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Wildberries вернет все списанные за рекламу деньги поставщикам

Общество
Wildberries вернет все списанные за рекламу деньги поставщикам

Представители Wildberries заявили, что вернут поставщикам деньги, которые были списаны ранее из-за «использования серых схем рекламы». Все начисления будут аннулированы в ближайшее время, передает SHOT.

«Мы приняли решение все фактические начисления за оказанные рекламные услуги до конца дня отменить», — проинформировали представители компании.

В компании считают, что большинство продавцов были обмануты мошенниками и втянуты в сомнительные схемы, связанные с рекламой на маркетплейсе. Аферисты долгое время вели свою деятельность.

Далее представители Wildberries будут опрашивать индивидуально каждого продавца, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Уже завтра пройдут первые встречи с поставщиками.

Ранее сообщалось, что возле офиса компании Wildberries в Москве стали собираться продавцы маркетплейса, у которых были списаны деньги за рекламу.
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