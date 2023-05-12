Wildberries вернет все списанные за рекламу деньги поставщикам

Представители Wildberries заявили, что вернут поставщикам деньги, которые были списаны ранее из-за «использования серых схем рекламы». Все начисления будут аннулированы в ближайшее время, передает SHOT.
«Мы приняли решение все фактические начисления за оказанные рекламные услуги до конца дня отменить», — проинформировали представители компании.
В компании считают, что большинство продавцов были обмануты мошенниками и втянуты в сомнительные схемы, связанные с рекламой на маркетплейсе. Аферисты долгое время вели свою деятельность.
Далее представители Wildberries будут опрашивать индивидуально каждого продавца, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Уже завтра пройдут первые встречи с поставщиками.
Ранее сообщалось, что возле офиса компании Wildberries в Москве стали собираться продавцы маркетплейса, у которых были списаны деньги за рекламу.