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Протестующие поставщики Wildberries отрицают использование серых схем рекламы

Происшествия
Протестующие поставщики Wildberries отрицают использование серых схем рекламы

Представители Wildberries опрашивают поставщиков маркетплейса. Они пытаются выяснить, кто помогал продавцам с рекламой, в то время, как сами протестующие отрицают связь с серыми схемами продвижения товаров, сообщает SHOT.

«Мы потеряли много денег, они потеряли еще больше. За это должен кто-то отвечать. Естественно, ответим мы», — рассказали поставщики.

Некоторые протестующие находятся в офисе маркетплейса уже 10 часов. Они заявляют, что не прекратят ждать, пока не получат какой-нибудь ответ. Опрошенные жалуются, что конкретных решений проблемы компания не предлагает. При этом представители Wildberries заявляют, что продолжат разбирательства по сложившемуся конфликту в суде.

Ранее сообщалось, что поставщики обвинили компанию в незаконном списании средств с их счетов за якобы «серые схемы» продвижения товара.
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