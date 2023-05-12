Протестующие поставщики Wildberries отрицают использование серых схем рекламы

Некоторые протестующие находятся в офисе маркетплейса уже 10 часов. Они заявляют, что не прекратят ждать, пока не получат какой-нибудь ответ. Опрошенные жалуются, что конкретных решений проблемы компания не предлагает. При этом представители Wildberries заявляют, что продолжат разбирательства по сложившемуся конфликту в суде.