Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию после обвинения в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер рассказал о том, почему на него ведется «охота» со стороны действующей власти США. По словам экс-президента, нынешняя власть не хочет конкурировать с ним, так как знает, что преимущество на стороне Трампа, поэтому партия демократов, стоящая во главе Белого дома, пытается избавиться от него. Трамп также назвал методы, используемые властью для оказания давления на него, самой серьезной «охотой на ведьм» в Соединенных Штатах.