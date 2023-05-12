Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию после обвинения в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес касательно изнасилования и домогательств до писательницы Джин Кэрролл. Ему присудили выплатить ей пять млн долларов компеснации.
В судебную базу США поступил документ. Из него стало известно, что Трамп подал апелляционную жалобу после того, как его признали виновным в сексуальных домогательствах до Кэрролл во время его президентского срока в 2017-2021 годах.
Ранее сообщалось, что бывший американский лидер рассказал о том, почему на него ведется «охота» со стороны действующей власти США. По словам экс-президента, нынешняя власть не хочет конкурировать с ним, так как знает, что преимущество на стороне Трампа, поэтому партия демократов, стоящая во главе Белого дома, пытается избавиться от него. Трамп также назвал методы, используемые властью для оказания давления на него, самой серьезной «охотой на ведьм» в Соединенных Штатах.