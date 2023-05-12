Американский президент Джо Байден встретится с лидерами конгресса США только через неделю

Запланированную на 12 мая встречу президента США Джо Байдена с лидерами американского конгресса перенесли на следующую неделю. Об этом сообщила газета Washington Post. О причинах задержки и том, кто выступил инициатором переноса встречи, не говорится.
Отмечается, что в четверг представители конгресса и американской администрации провели техническую встречу, где поднимались вопросы будущего соглашения касательно проблемы потолка государственного долга.
Американские власти призывают конгресс повысить потолок госдолга, который закреплен на уровне в 31, 4 триллионов долларов. Члены республиканской партии выступают за сокращение государственных расходов. Администрация Байдена, напротив, требует поднять потолок без каких-либо условий.
Ранее президент США Джо Байден назвал себя самым опытным и мудрым кандидатом на выборах.