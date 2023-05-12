Минобороны РФ заявило о стабильном проведении специальной военной операции

На данный момент, несмотря на массовую дезинформацию на площадке Telegram, российская сторона удерживает контроль над позициями и обеспечивает стабильность проведения боевых действий, защиты позиций и успешного отражения атак со стороны ВСУ, информирует Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что проведение специальной военной операции остается стабильным.