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Минобороны РФ заявило о стабильном проведении специальной военной операции

Армия
Минобороны РФ заявило о стабильном проведении специальной военной операции

Министерство обороны России прокомментировало информацию о начале контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) и прорыве российских флангов на нескольких направлениях.

На данный момент, несмотря на массовую дезинформацию на площадке Telegram, российская сторона удерживает контроль над позициями и обеспечивает стабильность проведения боевых действий, защиты позиций и успешного отражения атак со стороны ВСУ, информирует Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что проведение специальной военной операции остается стабильным.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сообщило об использовании авиации и артиллерии в Малоильиновке.
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