Комитет Госдумы единогласным решением поддержал денонсацию ДОВСЕ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что члены комитета единогласно одобрили отказ от Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«Комитет единогласно поддержал», — прокомментировал российский политик.
Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, внес в Госдуму проект о денонсации ДОВСЕ. Депутаты планируют рассмотреть данный договор 16 мая. Позже денонсацию рассмотрят палаты Федерального собрания. Российский лидер назначил замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте ДОВСЕ.
В пояснительной записке к проекту говорится, что на данный момент Соединенные Штаты и их страны-союзники проводят противостояние с Россией, которое может повлечь за собой катастрофические последствия.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили атаковать Украину массированным ракетным ударом в случае применения дальнобойных ракет.