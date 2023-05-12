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Комитет Госдумы единогласным решением поддержал денонсацию ДОВСЕ

Политика
Комитет Госдумы единогласным решением поддержал денонсацию ДОВСЕ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что члены комитета единогласно одобрили отказ от Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Комитет единогласно поддержал», — прокомментировал российский политик.

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, внес в Госдуму проект о денонсации ДОВСЕ. Депутаты планируют рассмотреть данный договор 16 мая. Позже денонсацию рассмотрят палаты Федерального собрания. Российский лидер назначил замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте ДОВСЕ.

В пояснительной записке к проекту говорится, что на данный момент Соединенные Штаты и их страны-союзники проводят противостояние с Россией, которое может повлечь за собой катастрофические последствия.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили атаковать Украину массированным ракетным ударом в случае применения дальнобойных ракет.
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