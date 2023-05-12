Минобороны РФ сообщило об использовании авиации и артиллерии в Малоильновке

На данный момент, российские военные продолжают освобождение западной части Артемовска, где сейчас идут ожесточенные бои за территории города, на которых находятся вооруженные силы Украины (ВСУ). Также активные боевые действия продолжаются в районе села Авдеевка и деревни Марьинка, которую пытаются отбить ВС РФ, информирует Минобороны РФ.