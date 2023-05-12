Минобороны РФ сообщило об использовании авиации и артиллерии в Малоильновке

Министерство обороны России рассказало о продолжающихся сражениях в населенных пунктах, которые пытаются отбить вооруженные силы России.
На данный момент, российские военные продолжают освобождение западной части Артемовска, где сейчас идут ожесточенные бои за территории города, на которых находятся вооруженные силы Украины (ВСУ). Также активные боевые действия продолжаются в районе села Авдеевка и деревни Марьинка, которую пытаются отбить ВС РФ, информирует Минобороны РФ.
В ведомстве отмечают, что ВСУ предприняли попытку атаки на населенный пункт Малоильиновка. Для отражения нападения задействованы артиллерия, авиация, а также живая сила.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 550 человек личного состава.