Стали известны детали убийства четырехлетнего мальчика на Рублевке

Источник ФАН сообщил о деталях убийства четырехлетнего ребенка на западе Москвы. 41-летняя Вера С. убила ребенка при помощи ножа, нанеся ему пять ножевых. В момент совершения преступления женщина находилась в неадекватном состоянии.
Соседи в одном из многоквартирных домов в Кунцево раннее услышали крики и вой ребенка. Из-за этого они вызвали полицию. Приехавшие на место правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили тело убитого ребенка и его мать.
Как сообщает источник ФАН, женщина находилась в неадекватном состоянии. Она нанесла ребенку пять ножевых ранений, главный удар пришелся в шею, остальные — порезы.
В настоящий момент с матерью, помимо полицейских, работают психиатры. Известно, что по профессии она маркетолог.
Стоит отметить, что данный инцидент произошел в квартире многоквартирника на Рублевском шоссе в Кунцево. Правоохранители, которых вызвали соседи, решили вскрыть дверной замок, так как дверь никто не открывал.