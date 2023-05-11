MWM: Россия наносит крупнейший в истории удар по столице Украины Киеву с помощью крылатых ракет Х-22

Мощнейший удар Киеву был нанесен с помощью неуязвимых крылатых ракет Х-22. Их невозможно перехватить, а из-за большого количества, они наносят огромный ущерб, сообщило издание Military Watch Magazine.
«Ракеты сыграли центральную роль в российских ударах по украинским городам из-за огромных количеств, которыми располагают российские ВВС», — пишет издание.
Украинские чиновники, как отмечает военный журнал, ни раз жаловались на то, что крылатые ракеты практически невозможно перехватить. Они создавались для обхода ПВО американских авианосцев во время холодной войны.
Боеголовки Х-22, вес которых достигает 950 килограммов, наносят огромный ущерб. Предыдущие российские удары по ключевой инфраструктуре «стали большим бременем» для западной поддержки Украине в плане предоставления гуманитарной помощи.
Ранее издание назвало фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным противокорабельным оружием в мире благодаря программе модернизации, проводимой с 2017 года.