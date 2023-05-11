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Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атаки ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях

Армия
Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атаки ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях

Министерство обороны России сообщило о предотвращении нескольких атак по нескольким направлениям со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне информации о контрнаступлении украинской армии на российские территории.

На данный момент на Краснолиманском направлении вооруженные силы России смогли отбить два нападения со стороны подразделений ВСУ. Попытка атак была совершена в районе села Кременная и деревни Червоная Диброва. Также ВС РФ смогли успешно отразить три атаки украинской армии по позициям сосредоточения российской армии на Донецком направлении, информирует Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ведомство заявило о Telegram-каналах, которые распространяют информацию о прорыве российских рубежей подразделениями ВСУ в рамках начавшегося контрнаступления.
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