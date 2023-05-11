Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атаки ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях

На данный момент на Краснолиманском направлении вооруженные силы России смогли отбить два нападения со стороны подразделений ВСУ. Попытка атак была совершена в районе села Кременная и деревни Червоная Диброва. Также ВС РФ смогли успешно отразить три атаки украинской армии по позициям сосредоточения российской армии на Донецком направлении, информирует Минобороны РФ.