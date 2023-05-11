Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях

На данный момент, несмотря на многочисленную информацию о полномасштабном контрнаступлении ВСУ на российские территории, на нескольких направлениях какой-либо активизации военных действий не было замечено. Так, на Купянском направлении не ведутся активные действия, однако в течение дня было отражено три попытки атаки диверсионно-разведывательных групп украинской армии. Также на Запорожском и Херсонском направлениях ситуация остается стабильной, информирует Минобороны РФ.