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Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях

Армия
Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях

Министерство обороны России обвинило Telegram-каналы, которые распространяют информацию о прорывах российских рубежей, в дезинформировании.

На данный момент, несмотря на многочисленную информацию о полномасштабном контрнаступлении ВСУ на российские территории, на нескольких направлениях какой-либо активизации военных действий не было замечено. Так, на Купянском направлении не ведутся активные действия, однако в течение дня было отражено три попытки атаки диверсионно-разведывательных групп украинской армии. Также на Запорожском и Херсонском направлениях ситуация остается стабильной, информирует Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Минобороны опровергло какую-либо информацию о прорыве российских рубежей со стороны ВСУ. По заявлениям ведомства, эта информация не соответствует действительности.
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