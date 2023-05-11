Глава Новой Каховки в Херсонской области назвал ситуацию в округе спокойной, несмотря на слухи

Он подчеркнул, что вечером в четверг в Новой Каховке все спокойно, несмотря на распространяющиеся слухи о скоплении украинской техники на правом берегу Днепра. Глава администрации добавил, что все коммунальные службы к концу для находились на рабочем месте.