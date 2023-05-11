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Глава Новой Каховки в Херсонской области назвал ситуацию в округе спокойной, несмотря на слухи

Общество
Глава Новой Каховки в Херсонской области назвал ситуацию в округе спокойной, несмотря на слухи

Администрация Новой Каховки в Херсонской области заявила, что обстановка в городском округе спокойная. Сообщение появилось в Telegram-канале

«Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу», — отметил глава администрации Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что вечером в четверг в Новой Каховке все спокойно, несмотря на распространяющиеся слухи о скоплении украинской техники на правом берегу Днепра. Глава администрации добавил, что все коммунальные службы к концу для находились на рабочем месте.

Ранее Леонтьев заявил, что информацию о скоплении катеров и техники украинской армии на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически.
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