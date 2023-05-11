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За прошедшие сутки ВСУ потеряли около 550 человек личного состава

Армия
За прошедшие сутки ВСУ потеряли около 550 человек личного состава

Украинские военные потеряли на украинском направлении за последние сутки около 550 человек. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что группировка Вооруженных сил России «Восток» на Запорожском и Южно-донецком направлениях уничтожила более 110 бойцов ВСУ. На Краснолиманском и Купянском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили до 190 украинских бойцов.

На Донецком направлении потери составили до 230 украинских военнослужащих и наемников. Также было уничтожено восемь единиц техники и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Ранее ПВО России сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области.
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