В ведомстве рассказали, что группировка Вооруженных сил России «Восток» на Запорожском и Южно-донецком направлениях уничтожила более 110 бойцов ВСУ. На Краснолиманском и Купянском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили до 190 украинских бойцов.