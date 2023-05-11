За прошедшие сутки ВСУ потеряли около 550 человек личного состава

Украинские военные потеряли на украинском направлении за последние сутки около 550 человек. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что группировка Вооруженных сил России «Восток» на Запорожском и Южно-донецком направлениях уничтожила более 110 бойцов ВСУ. На Краснолиманском и Купянском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили до 190 украинских бойцов.
На Донецком направлении потери составили до 230 украинских военнослужащих и наемников. Также было уничтожено восемь единиц техники и склад с артиллерийскими боеприпасами.
Ранее ПВО России сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области.