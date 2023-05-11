Минобороны РФ опровергло прорыв рубежей со стороны ВСУ

Министерство обороны России прокомментировало информацию о прорыве рубежей на фронте со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне усиленных сражений.
Как сообщает Минобороны России, на данный момент любые заявления о прорыве обороны со стороны ВСУ на участках боевого соприкосновения конфликтующих сторон не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о возможной попытке прорыва флангов со стороны территории Гуляй Поля. Как сообщает Поддубный, на данный момент ВСУ начали подтягивать дополнительные силы в те горячие точки, где до этого велись ожесточенные бои. Несмотря на это, ситуация с боями на Юге фронта остается без изменений.