Минобороны РФ опровергло прорыв рубежей со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о возможной попытке прорыва флангов со стороны территории Гуляй Поля. Как сообщает Поддубный, на данный момент ВСУ начали подтягивать дополнительные силы в те горячие точки, где до этого велись ожесточенные бои. Несмотря на это, ситуация с боями на Юге фронта остается без изменений.