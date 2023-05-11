Российское ПВО сработало над Белгородской областью

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО»— написал губернатор.
Гладков добавил, что оперативные службы уточняют последствия инцидента. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что украинские боевики в четверг утром обстреляли поселок Теткино в Курской области. Было зафиксировано пять прилетов. Частично пострадало энергоснабжение.