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Российское ПВО сработало над Белгородской областью

Армия
Российское ПВО сработало над Белгородской областью

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО»— написал губернатор.

Гладков добавил, что оперативные службы уточняют последствия инцидента. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в четверг утром обстреляли поселок Теткино в Курской области. Было зафиксировано пять прилетов. Частично пострадало энергоснабжение.
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