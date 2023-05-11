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«Держитесь подальше»: Оппозиция Турции призвала Россию не вмешиваться во внутреннюю политику Анкары

Политика
«Держитесь подальше»: Оппозиция Турции призвала Россию не вмешиваться во внутреннюю политику Анкары

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обратился к России с требованием не вмешиваться в предстоящие выборы.

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией и искренне ценит его, надеясь на продолжение и улучшение имеющихся отношений Москвы и Анкары. Однако, если РФ тоже хочет продолжения этих отношений, то Кремль должен «держать руки подальше» от турецкого государства, написал Кылычдароглу в своих социальных сетях. Он также отметил, что Россия не раз была замечена за попытками фальсификации турецких выборов.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США и западную прессу в попытках вмешаться в предстоящие президентские выборы. Это аргументируется тем, что действующий глава Анкары Реджеп Тайип Эрдоган предотвратил развитие западного влияния со стороны Вашингтона, которое развивалось в Турции во второй половине 20-го века.
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