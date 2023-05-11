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В офис Wildberries вызвали скорую мужчине, у которого подскочило давление до 230

Происшествия
В офис Wildberries вызвали скорую мужчине, у которого подскочило давление до 230

К мужчине приехала скорая помощь в пункт выдачи Wildberries — у него подскочило давление до 230 на фоне происходящих событий из-за «бунта» работников маркетплейса. Об этом сообщают в Telegram-канале SHOT.

Мужчина, к которому приехала скорая в офис WB, поведал, что самочувствие ухудшилось из-за стресса от происходящего — из-за введения новой системы контроля работы пунктов выдачи маркетплейса.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Проблемы со здоровьем он не собирается обсуждать с представителями Wildberries.

Представители маркетплейса вызвали своих продавцов, чтобы узнать причины произошедшего. Разбирательства по делу все еще продолжаются. Некоторые протестующие собираются до ночи дожидаться ответа от сотрудников Wildberries и пока не планируют расходиться.

Ранее сообщалось, что после «бунта» сотрудников Wildberries решил изменить политику контроля за пунктами выдачи.
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