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Госдеп США допускает ввод санкций против Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией

Политика
Госдеп США допускает ввод санкций против Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией

Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель допускает, что Соединенные Штаты Америки применят санкции против Грузии, если она возобновит прямые авиарейсы с Россией. Он этом политик заявил в ходе брифинга.

«Мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций»— сказал Патель.

По мнению представителя Госдепа, США могут ввести ограничения в том случае, если во время прямых авиарейсов между Россией и Грузией будут обслуживаться самолеты, которые подлежат «мерам импортного и экспортного контроля»

По указу президента России Владимира Путина, с 15 мая снят запрет для российских авиакомпаний на прямые рейсы с Грузией. Кроме того, перестает действовать визовый режим.

Ранее Евросоюз призвал Грузию как кандидата на членство в ЕС соблюдать санкции против России, в том числе запрет на авиасообщение.
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