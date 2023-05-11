Госдеп США допускает ввод санкций против Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией

Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель допускает, что Соединенные Штаты Америки применят санкции против Грузии, если она возобновит прямые авиарейсы с Россией. Он этом политик заявил в ходе брифинга.
«Мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций»— сказал Патель.
По мнению представителя Госдепа, США могут ввести ограничения в том случае, если во время прямых авиарейсов между Россией и Грузией будут обслуживаться самолеты, которые подлежат «мерам импортного и экспортного контроля»
По указу президента России Владимира Путина, с 15 мая снят запрет для российских авиакомпаний на прямые рейсы с Грузией. Кроме того, перестает действовать визовый режим.
Ранее Евросоюз призвал Грузию как кандидата на членство в ЕС соблюдать санкции против России, в том числе запрет на авиасообщение.