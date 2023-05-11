Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал скептически относиться к информации о скоплении катеров ВСУ

Информацию о скоплении катеров и техники украинской армии на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал. Он также добавил, что в данный момент в регионе сохраняется спокойная обстановка, береговые линии укреплены, стоят минные заграждения.
Леонтьев рассказал, что преодолеть водную преграду, как Днепр, при таких условиях не предоставляется возможным. По его словам, подобные действия можно расценивать за безумие.
Ранее сообщалось, что российские военные точным ударом ракеты уничтожили скопление боевиков ВСУ.