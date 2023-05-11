Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал скептически относиться к информации о скоплении катеров ВСУ

По его словам, любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал. Он также добавил, что в данный момент в регионе сохраняется спокойная обстановка, береговые линии укреплены, стоят минные заграждения.



Леонтьев рассказал, что преодолеть водную преграду, как Днепр, при таких условиях не предоставляется возможным. По его словам, подобные действия можно расценивать за безумие.

