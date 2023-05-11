Военкор Евгений Поддубный сообщил о возможной попытке прорыва со стороны ВСУ на направлении Гуляй Поля

Сейчас в точках, где шли активные бои, ситуация обострилась и атаки ВСУ стали масштабнее, благодаря подтягиванию дополнительных сил. Сражения обещают принять более серьезный оборот, поэтому в ближайшие сутки станет известно о положении украинской армии на наиболее «горячих» направлениях, написал Поддубнный в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент обстановка на Юге фронта боевых действий остается стабильной, однако не исключено, что в ближайшее время ВСУ предпримут попытку атаки со стороны Гуляй Поля.