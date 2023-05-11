Военкор Евгений Поддубный сообщил о возможной попытке прорыва со стороны ВСУ на направлении Гуляй Поля

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об усилении активности сражений на фронте в связи с контрнаступлением ВСУ.
Сейчас в точках, где шли активные бои, ситуация обострилась и атаки ВСУ стали масштабнее, благодаря подтягиванию дополнительных сил. Сражения обещают принять более серьезный оборот, поэтому в ближайшие сутки станет известно о положении украинской армии на наиболее «горячих» направлениях, написал Поддубнный в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент обстановка на Юге фронта боевых действий остается стабильной, однако не исключено, что в ближайшее время ВСУ предпримут попытку атаки со стороны Гуляй Поля.
Ранее сообщалось, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал информацию о начавшемся контрнаступлении ВСУ. По словам Рогова, он связался с бойцами вооруженных сил России, которые сейчас находятся на рубежах Запорожского направления, однако они заявили, что обострения ситуации не произошло.