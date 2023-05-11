В Госдуме предложили атаковать Украину массированным ракетным ударом в случае применения дальнобойных ракет

Ранее сообщалось, что Международный фонд поддержки Украины, в который входят Великобритания и другие союзники Киева, готов передать ему ракеты дальностью до 300 км. Это объявление было опубликовано на сайте Фонда 2 мая — на ответ со стороны государств Северной Европы Лондон дал только три дня, то есть до 5 мая.