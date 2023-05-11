В Госдуме предложили атаковать Украину массированным ракетным ударом в случае применения дальнобойных ракет

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал наиболее приемлемый вариант развития событий в случае применения Украиной дальнобойных ракет.
Россия должна дать своевременный и соответствующий ответ в том случае, если ВСУ применят дальнобойные ракеты по подконтрольным РФ территориям. Таким образом Россия должна нанести массированные ракетные удары или применить тактическое оружие по западным границам Украины, приводит слова Шеремета «РИА новости». Он также отметил, что Москва должна прервать любое военное сообщение Киева и Варшавы, путем перекрытия поставок оружия.
Ранее сообщалось, что Международный фонд поддержки Украины, в который входят Великобритания и другие союзники Киева, готов передать ему ракеты дальностью до 300 км. Это объявление было опубликовано на сайте Фонда 2 мая — на ответ со стороны государств Северной Европы Лондон дал только три дня, то есть до 5 мая.