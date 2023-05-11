Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В квартире на Рублевском шоссе мать убила своего четырехлетнего сына

Происшествия
В квартире на Рублевском шоссе мать убила своего четырехлетнего сына

Женщина убила своего четырехлетнего сына в квартире на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На место происшествия полицейских вызвали соседи. Сотрудникам полиции, приехавшим на место инцидента в квартиру на Рублевском шоссе, дверь никто не открывал. Тогда было принято решение вскрыть замок.

Когда сотрудники полиции попали внутрь жилища, они обнаружили труп убитого ребенка и его мать. Женщину задержали. Сейчас с ней работают следователи.

Ранее полицейские Ростова-на-Дону задержали отца и мать по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери.
убийство ребенок рублевка
Военкоры ФАН