В квартире на Рублевском шоссе мать убила своего четырехлетнего сына

Женщина убила своего четырехлетнего сына в квартире на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На место происшествия полицейских вызвали соседи. Сотрудникам полиции, приехавшим на место инцидента в квартиру на Рублевском шоссе, дверь никто не открывал. Тогда было принято решение вскрыть замок.
Когда сотрудники полиции попали внутрь жилища, они обнаружили труп убитого ребенка и его мать. Женщину задержали. Сейчас с ней работают следователи.
Ранее полицейские Ростова-на-Дону задержали отца и мать по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери.