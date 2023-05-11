Подполковник милиции ЛНР в отставке Морочко сообщил о подготовке ВСУ к наступлению на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины стягивают военную технику на Краснолиманское и Купянское направление. Такой информацией поделился с агентством ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко.
«Активизацию мы наблюдаем на всех участках местности. Более того, все косвенные факторы также подтверждают, что противник начал так называемое контрнаступление», — сообщил Морочко.
Подполковник добавил, что украинские боевики активизировались на Донецком направлении. Они готовятся к началу контрнаступления. ВСУ наращивают свои силы на всех участках. Точно, по словам Морочко, можно говорить про стягивание техники украинскими боевиками на Луганском направлении.
Ранее сообщалось, что боевые самолет Воздушно-космических Сил России наносят массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины.