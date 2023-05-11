«Завтра приедет в два раза больше народу»: поставщики Wildberries планируют продолжать протестовать

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries снова оказался в центре скандала. На этот раз поставщики обвинили компанию в незаконном списании средств с их счетов за якобы «серые схемы» продвижения товара.
Сегодня утром представители Wildberries заявили о выявлении нелегальных способов продвижения на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Как полагают в компании, ими воспользовались порядка 300 продавцов, которые этим нанесли ущерб в размере 650 миллионов рублей. Как сообщают сами поставщики, в результате с их аккаунтов суммарно было списано 2 миллиарда рублей. Возмущенные предприниматели собрались у одного из офисов Wildberries в Москве.
«У каждого поставщика списали от 100 до 120 миллионов рублей, то есть одномоментно Wildberries украл огромное количество денег. Люди продавали товар, поставляли товар, закупали товар. Деньги, которые должны быть выплачены, не выплачивались. А сегодня ночью еще и все поставщики ушли в минус. А что значит минус? То есть товар вернуть нельзя. То есть товар продается и идет кому-то в счет погашения долга перед Wildberries. Какого долга? Никто не знает», — объяснил корреспонденту ФАН предприниматель Максим Громов.
По его словам, маркетплейс попытался повесить убытки из-за технических ошибок на продавцов и поставщиков товара, одномоментно загнав их в огромный минус.
«Они обвиняют нас в каких-то мошеннических схемах, какой-то рекламе, но вся реклама есть на портале поставщиков, все видно в личном кабинете», — возмущается мужчина.
Громов заявил, что обманутые поставщики не сдадутся: они будут отстаивать свои права и добьются от Wildberries возвращения средств.
«Я думаю, что завтра, если это все не решится, приедет еще в два раза больше народу. Просто сейчас приехали те, кто смог приехать, кто быстро сориентировался, а ведь много людей и из других городов», — отметил продавец.