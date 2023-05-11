«Завтра приедет в два раза больше народу»: поставщики Wildberries планируют продолжать протестовать

Сегодня утром представители Wildberries заявили о выявлении нелегальных способов продвижения на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Как полагают в компании, ими воспользовались порядка 300 продавцов, которые этим нанесли ущерб в размере 650 миллионов рублей. Как сообщают сами поставщики, в результате с их аккаунтов суммарно было списано 2 миллиарда рублей. Возмущенные предприниматели собрались у одного из офисов Wildberries в Москве.