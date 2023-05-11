Губернатор Белгородской области Гладков заявил о нехватке бронезащиты для медработников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал нехватку бронезащиты для сотрудников скорой помощи Шебекинского округа. Он заявил, что комплектов не хватает по причине недоработки Минздрава Белгородской области.
По его словам, министерство здравоохранения, выделив деньги на приобретение необходимого в условиях постоянных атак со стороны Украины снаряжения, не проконтролировало предоставление бронезащиты всем без исключения бригадам медицинских работников, сообщает сетевое издание «Главный региональный».
Глава региона также сообщил, что недостающие 39 комплектов бронезащиты будут выданы медикам в день обращения. В случае очередных обстрелов все медработники максимально защищены.