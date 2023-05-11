Губернатор Белгородской области Гладков заявил о нехватке бронезащиты для медработников

По его словам, министерство здравоохранения, выделив деньги на приобретение необходимого в условиях постоянных атак со стороны Украины снаряжения, не проконтролировало предоставление бронезащиты всем без исключения бригадам медицинских работников, сообщает сетевое издание «Главный региональный».