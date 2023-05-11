Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг начало контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области

На данный момент Рогов не может подтвердить эти новости касательно Запорожского направления. Он отметил, что связался с бойцами вооруженных сил России, которые патрулируют рубежи у Запорожья, и они также не заметили каких-либо активных действий со стороны ВСУ, написал Рогов в своем Telegram-канале.