Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал информацию о начале полномасштабного контрнаступления ВСУ.
На данный момент Рогов не может подтвердить эти новости касательно Запорожского направления. Он отметил, что связался с бойцами вооруженных сил России, которые патрулируют рубежи у Запорожья, и они также не заметили каких-либо активных действий со стороны ВСУ, написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Рогов заявил о переброске мобилизованных украинских солдат на границу Запорожской и Днепропетровской областей. Он также отметил, что обещания Киева о контрнаступлении на территории Запорожья на самом деле лживы и направлены только на манипуляции Вашингтоном. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский хочет выманить у США побольше денег, резюмировал председатель.