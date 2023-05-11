RT: В Херсоне готовится десантная операция ВСУ на катерах

Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал RT. В издании отметили, что готовится десантная операция.
По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району активно работала российская авиация. До этого сообщалось, что на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе села Белозерка под Херсоном.