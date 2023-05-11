Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

RT: В Херсоне готовится десантная операция ВСУ на катерах

Армия
RT: В Херсоне готовится десантная операция ВСУ на катерах

Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал RT. В издании отметили, что готовится десантная операция.

По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району активно работала российская авиация. До этого сообщалось, что на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе села Белозерка под Херсоном.
катеры армия херсон
Военкоры ФАН